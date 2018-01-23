Трамп хотел уволить спецпрокурора «по России»

Трамп пытался уволить спецпрокурора Мюллера, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп приказал в июне прошлого года уволить спецпрокурора "по России" Роберта Мюллера , однако отказался от своего намерения после того, как главный юрист Белого дома Дон Макган пригрозил в этом случае уйти в отставку. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.

Официально в американской администрации отказались комментировать информацию о том, что Трамп пытался прекратить полномочия Мюллера из-за убежденности в наличии у него конфликта интересов и "разочарования" в ходе его расследования.

Действия Мюллера и его сотрудников вызывают многочисленные нарекания у команды президента. Ранее, в частности, стало известно о том, что два агента ФБР , прикомандированные к спецпрокурору, обменивались сообщениями, в которых называли Трампа "идиотом". Глава Белого дома заявил, что действия агентов равносильны государственной измене.

Юристы Трампа уже задавались вопросом, не следует ли назначить второго спецпрокурора, чтобы расследовать деятельность Мюллера. Адвокат Трампа Джей Секулов заявлял о "многочисленных проблемах с конфликтом интересов" в команде Мюллера, которые, по его словам, "требуют назначения спецпрокурора для проведения расследования".

Также поводом для обвинений в адрес команды Мюллера стало то, что супруга одного из сотрудников спецпрокурора, Брюса Ора, работала на пиар-фирму Fusion GPS, известную разработкой компрометирующего досье на Трампа. Ор уже был понижен в должности, когда выяснилось, что он встречался с заказчиками скандального досье.