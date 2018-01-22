Ещё
«Взноса не будет»: Россия ответила Европе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия ответила на требования ЕС по членским взносам 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости

Россия не будет платить взнос в Совет Европы до восстановления полномочий в ПАСЕ. Об этом в своем Twitter написал глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и связям со СМИ Алексей Пушков.

>> Европа требует от России денег

«В СЕ ждут в феврале очередного взноса России. Но, пока права России в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет. Пусть за нас платит Украина», — говорится в сообщении.

Украина настаивает на сохранении санкций против России в ПАСЕ, при этом украинский представитель признался, что «на продолжении санкций ПАСЕ против России настаивают лишь "немногочисленные голоса". Пока ещё они звучат громче других, но так не будет вечно», уверен Пушков.

Дипломат также назвал нового председателя Совета Европы Микеле Николетти «взвешенным и рациональным» политиком. По мнению Пушкова, «одной из главных и неизбежных тем для него станет тема возвращения России в ПАСЕ».

В 2014-2015 годах Россию лишили права голоса и ряда других полномочий в ПАСЕ из-за позиции по Крыму. В 2017 году РФ отказалась выплачивать членский взнос в организации до полного восстановления своих полномочий.

Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве совершено заказное убийство
Садальский разоблачил аферу Пугачевой на $1,6 млн
Украина разрывает соглашения с Россией
Европа требует от России денег
Киев отказался от забытых в Крыму кораблей
Видео
03:50
Садальский разоблачил аферу Пугачевой на $1,6 млн
Шоу-бизнес
03:42
Киев отказался от забытых в Крыму кораблей
В мире Армия
01:35
Курды попросили Россию о помощи
Политика
00:48
Звезда «Бумера» рассказал о своем состоянии
Шоу-бизнес
01:06
Девушка на Range Rover сбила пешехода и врезалась в столб
ДТП Происшествия
02:43
Грудинина хотят оштрафовать
Политика
02:06
Наталья Селезнева рассказала об отрезанной голове
Шоу-бизнес
01:52
Фанат попытался убить американского комика стулом
Происшествия
01:18
У Шемякина умерла единственная дочь
Шоу-бизнес Происшествия
01:14
Врачи опасаются за сердце Джигарханяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение