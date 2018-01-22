«Взноса не будет»: Россия ответила Европе

Россия ответила на требования ЕС по членским взносам

Россия не будет платить взнос в Совет Европы до восстановления полномочий в ПАСЕ. Об этом в своем Twitter написал глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и связям со СМИ Алексей Пушков.

В СЕ ждут в феврале очередного взноса России. Но, пока права России в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет. Пусть за нас платит Украина. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 22 января 2018 г.

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«В СЕ ждут в феврале очередного взноса России. Но, пока права России в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет. Пусть за нас платит Украина», — говорится в сообщении.

Украина настаивает на сохранении санкций против России в ПАСЕ, при этом украинский представитель признался, что «на продолжении санкций ПАСЕ против России настаивают лишь "немногочисленные голоса". Пока ещё они звучат громче других, но так не будет вечно», уверен Пушков.

Дипломат также назвал нового председателя Совета Европы Микеле Николетти «взвешенным и рациональным» политиком. По мнению Пушкова, «одной из главных и неизбежных тем для него станет тема возвращения России в ПАСЕ».

В 2014-2015 годах Россию лишили права голоса и ряда других полномочий в ПАСЕ из-за позиции по Крыму. В 2017 году РФ отказалась выплачивать членский взнос в организации до полного восстановления своих полномочий.