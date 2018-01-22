Европа требует от России денег

Генсек СЕ требует от России уплаты членских взносов

Россия должна оплатить свой членский взнос в ПАСЕ в феврале 2018 года. Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд во время зимней сессии ПАСЕ, передает РИА «Новости».

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Ягланд заявил, что у России, как и других членов ПАСЕ, есть обязательства по членским взносам.

«Правительство РФ имеет обязательство, и они, как и все государства-члены, должны свой взнос в феврале», — сказал Ягланд, выступая перед парламентариями.

В 2014-2015 годах Россию лишили права голоса и ряда других прав в организации из-за Крыма. В июне 2017 года Россия заявила о приостановке выплат в бюджет Совета Европы, пока полномочия страны в ПАСЕ не будут восстановлены.