Ещё
Европа требует от России денег
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Генсек СЕ требует от России уплаты членских взносов 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости

Россия должна оплатить свой членский взнос в ПАСЕ в феврале 2018 года. Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд во время зимней сессии ПАСЕ, передает РИА «Новости».

>> Россию обвинили в новых грехах

Ягланд заявил, что у России, как и других членов ПАСЕ, есть обязательства по членским взносам.

«Правительство РФ имеет обязательство, и они, как и все государства-члены, должны свой взнос в феврале», — сказал Ягланд, выступая перед парламентариями.

В 2014-2015 годах Россию лишили права голоса и ряда других прав в организации из-за Крыма. В июне 2017 года Россия заявила о приостановке выплат в бюджет Совета Европы, пока полномочия страны в ПАСЕ не будут восстановлены.

Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве совершено заказное убийство
«Взноса не будет»: Россия ответила Европе
Садальский разоблачил аферу Пугачевой на $1,6 млн
Украина разрывает соглашения с Россией
Киев отказался от забытых в Крыму кораблей
Видео
03:50
Садальский разоблачил аферу Пугачевой на $1,6 млн
Шоу-бизнес
03:42
Киев отказался от забытых в Крыму кораблей
В мире Армия
01:35
Курды попросили Россию о помощи
Политика
00:48
Звезда «Бумера» рассказал о своем состоянии
Шоу-бизнес
01:06
Девушка на Range Rover сбила пешехода и врезалась в столб
ДТП Происшествия
02:43
Грудинина хотят оштрафовать
Политика
02:06
Наталья Селезнева рассказала об отрезанной голове
Шоу-бизнес
01:52
Фанат попытался убить американского комика стулом
Происшествия
01:18
У Шемякина умерла единственная дочь
Шоу-бизнес Происшествия
01:14
Врачи опасаются за сердце Джигарханяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение