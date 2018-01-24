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Косачев прокомментировал заседание ПАСЕ
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Косачев прокомментировал заседание рабочей группы ПАСЕ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев по итогам первого заседания рабочей группы по гармонизации работы органов Совета Европы и ПАСЕ заявил, что зарубежные коллеги понимают, что "без России Совета Европы просто не может быть".

Ранее Косачев позитивно оценил итоги первого заседания рабочей группы по гармонизации работы органов Совета Европы и ПАСЕ.

"Мы себя в Страсбурге в одиночестве совершенно точно не чувствовали. Запросов на двусторонние встречи было раз в десять больше того, что могла выдержать наша программа. Очень содержательными и конструктивными оказались беседы с первыми лицами — генсеком Совета Европы норвежцем (Турбьерном) Ягландом и избранным только вчера новым председателем ПАСЕ итальянцем (Микелле) Николетти. Есть общее понимание того, что без России Совета Европы просто не может быть, или он потеряет всякий смысл", — написал парламентарий в Facebook.

По его словам, сегодня многим стало очевидно, что отсутствие российской делегации в ПАСЕ — "это проблема не России, а Парламентской ассамблеи Совета Европы". "Им ее и решать. Если потребуется — поможем", — заключил Косачев.

Российская делегация в работе сессии ПАСЕ, как и в предыдущие три года, участия не принимает. РФ с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014-2015 годах российских парламентариев лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. ПАСЕ, отмечая важность диалога с Россией, никак не отреагировала на российское предложение.

В конце июня прошлого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы.

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