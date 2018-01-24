Косачев прокомментировал заседание ПАСЕ

Косачев прокомментировал заседание рабочей группы ПАСЕ

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев по итогам первого заседания рабочей группы по гармонизации работы органов Совета Европы и ПАСЕ заявил, что зарубежные коллеги понимают, что "без России Совета Европы просто не может быть".

Ранее Косачев позитивно оценил итоги первого заседания рабочей группы по гармонизации работы органов Совета Европы и ПАСЕ.

"Мы себя в Страсбурге в одиночестве совершенно точно не чувствовали. Запросов на двусторонние встречи было раз в десять больше того, что могла выдержать наша программа. Очень содержательными и конструктивными оказались беседы с первыми лицами — генсеком Совета Европы норвежцем (Турбьерном) Ягландом и избранным только вчера новым председателем ПАСЕ итальянцем (Микелле) Николетти. Есть общее понимание того, что без России Совета Европы просто не может быть, или он потеряет всякий смысл", — написал парламентарий в Facebook.

По его словам, сегодня многим стало очевидно, что отсутствие российской делегации в ПАСЕ — "это проблема не России, а Парламентской ассамблеи Совета Европы". "Им ее и решать. Если потребуется — поможем", — заключил Косачев.

Российская делегация в работе сессии ПАСЕ, как и в предыдущие три года, участия не принимает. РФ с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014-2015 годах российских парламентариев лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. ПАСЕ, отмечая важность диалога с Россией, никак не отреагировала на российское предложение.

В конце июня прошлого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы.