Путин захотел расцеловать рабочего в Уфе

«Давайте, я вас просто расцелую», — ответил Путин. Один из работников завода задал президенту вопрос, будет ли возвращена практика награждения трудовых коллективов государством.

Президент пояснил, что эту практику отменили еще в советское время из-за отсутствия роста производительности, но сохранили индивидуальные награждения. Трудовым коллективам остались поощрения в виде благодарностей и грамот от президента.