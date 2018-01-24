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Путин захотел расцеловать рабочего в Уфе
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Путин захотел расцеловать рабочего в Уфе 

Рамблер 5 часов назад
Президент России Владимир Путин предложил расцеловать рабочего «Объединенной двигателестроительной корпорации» в Уфе. Об этом сообщает «Газета.ру».
Один из работников завода задал президенту вопрос, будет ли возвращена практика награждения трудовых коллективов государством.
«Давайте, я вас просто расцелую», — ответил Путин.
Президент пояснил, что эту практику отменили еще в советское время из-за отсутствия роста производительности, но сохранили индивидуальные награждения. Трудовым коллективам остались поощрения в виде благодарностей и грамот от президента.
 Ещё 22 источника 
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