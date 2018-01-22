«Позор Европы»: Лавров раскритиковал переворот на Украине

Лавров назвал переворот на Украине позором Европы

История госпереворота на Украине в 2014 году является позором Европы, считает Сергей Лавров.

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал ситуацию с государственным переворотом на Украине в 2014 году «европейским позором».

Лавров указал на факт того, что страны Евросоюза не стали осуждать нарушение Соглашения об урегулировании политического кризиса на Украине, не смотря на то, что при подписании этого документа президентом Виктором Януковичем и лидерами парламентской оппозиции свидетелями выступили главы МИД Германии и Польши.

Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что это — «история предательства Запада по отношению к международному праву».

«Соглашение, подписанное министрами иностранных дел ведущих стран Евросоюза, было просто растоптано. После этого Евросоюз стал нас убеждать, что так и должно быть и что теперь ничего уже поделать нельзя. Это, по большому счету, европейский позор», — сказал Лавров в интервью «Коммерсанту».

При этом глава МИД РФ отметил, что Москва «не замыкается в себе», а стремится выполнять минские соглашения.