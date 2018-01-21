Стало известно о «тайных» встречах Путина и Порошенко

Песков рассказал о встречах Путина и Порошенко

Контакты президента Украины Петра Порошенко и президента России Владимира Путина имеют место, передает РИА "Новости" заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Об этом он рассказал в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".

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Песков отметил, что у Путина огромное количество встреч, которые не носят публичного характера.

"Это обычная практика. И когда вы видите насыщенный трудовой день президента, который состоит из десятка разных встреч, пресс-конференций, заявлений, переговоров и так далее, это вовсе не означает, что этим рабочий день президента и ограничивается. Он гораздо более насыщенный и содержательный, чем это можно увидеть по телевизору. Поэтому, действительно, имеют место встречи, о которых мы не сообщаем СМИ", — сказал Песков.

Ранее Путин, комментируя информацию о том, что Порошенко провел Новый год на Мальдивах, отметил, что он "богатый человек и может себе позволить отдыхать с семьей за границей".