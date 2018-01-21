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Порошенко «забыл» про русских в Крыму
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Порошенко «забыл», что в Крыму живут русские 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости

Президент Украины Петр Порошенко, рассказывая о ситуации в Крыму, не стал упоминать о том, что на полуострове живут русские. Соответствующую запись он опубликовал в Facebook.

"Сегодняшняя ситуация в Крыму — это боль не только украинского, крымско-татарского народов и других наций, живущих на полуострове… Международный фронт деоккупации Крыма стал сильнее", — написал глава государства. При этом почти 70% населения полуострова составляют русские, о чем свидетельствует перепись населения, проведенная в 2014 году. Об этом Порошенко по какой-то причине умолчал.

После проведенного в марте 2014 года референдума Крым вошел в состав Российской Федерации. Голосование состоялось после государственного переворота на Украине. В ходе плебисцита 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.

Киев по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. В Москве не раз подчеркивали, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за то, чтобы полуостров вошел в состав России. Президент Владимир Путин ранее подчеркнул, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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