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Украина перечеркнула Минские договоренности
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Лавров: Украина перечеркнула Минские договоренности 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: ТАСС

Закон о реинтеграции Донбасса, принятый в четверг Верховной радой Украины, перечеркивает Минские договоренности, которые были единогласно одобрены Советом Безопасности ООН, заявил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров.

Министр подчеркнул, что у России нет никаких сомнений и даже есть «достоверные знания, что и в Европе, и в Вашингтоне прекрасно понимают, в какую игру играют нынешние киевские власти, и как они ведут линию на заматывание своих обязательств по Минским договоренностям», передает ТАСС.

«Взяв под свое крыло вот эту власть, которая абсолютно не договороспособна, Запад уже не может публично выступать с критикой того, что делают его подопечные», — отметил глава МИД России.

Лавров заверил, что Москва будет продолжать добиваться полного выполнения Минских договоренностей.

«Попытки сбить прицелы, куда-то увести в сторону эти дискуссии, стремление найти новые повестки дня, новые методы и формы, они неприемлемы. Мы будем спокойно и твердо отстаивать тот пакет, который честный и под которым подписался президент [Украины Петр] Порошенко и лидеры Донецка и Луганска», — подчеркнул министр.

В четверг Рада приняла закон об «оккупации» Донбасса Россией. Россия в законопроекте фигурирует как «страна-агрессор». В Кремле подчеркнули, что Россия не является участницей и стороной этого конфликта. В МИД заявили, что закон о «реинтеграции Донбасса» полностью противоречит Минским соглашениям.

При этом Рада не решилась разорвать дипотношения Украины с Россией.

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