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Лавров устроил разнос украинским властям
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Лавров устроил разнос украинским властям 

Lenta.ru 29 минут назад
Фото: ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал украинские власти за их нежелание вести диалог. Позицию Москвы он озвучил на пресс-конференции в ООН, передает РИА Новости.

«Запад, взяв под крыло украинские власти, которые абсолютно не договороспособны, уже не может публично выступать с критикой того, что делают его подопечные. И в Европе, и в Вашингтоне прекрасно понимают, в какую игру играет Киев и как он ведет линию на заматывание своих обязательств по минским договоренностям», — заявил он, комментируя принятый Верховной радой закон о реинтеграции Донбасса.

>> Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса

По словам Лаврова, новый закон перечеркивает соглашения Минска-2, выполнения которых будет добиваться Россия.

«Мы будем спокойно и твердо отстаивать тот пакет, который честный и под которым подписался президент Украины Петр Порошенко и лидеры Донецка и Луганска», — заключил Лавров.

Верховная Рада 18 января проголосовала за принятие законопроекта «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Документ определяет временно оккупированными те территории, над которыми был установлен контроль «вооруженных формирований Российской Федерации», а также «оккупационной администрации России».

Кроме того, он позволяет вводить войска, использовать вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, дает президенту полномочия объявлять военное положение.

Порошенко пока не подписал документ.

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