Молдавия готовит РФ счет за «оккупацию» Приднестровья

Кишинев выставит Москве счет за «оккупацию» Приднестровья

Об этом заявил в интервью латвийскому изданию Latvijas Avize спикер парламента Молдавии Андриан Канду. Он обвинил Россию в нарушении норм международного права и сообщил о намерении взыскать с Москвы миллиарды долларов. «Мы намерены нанять международную юридическую компанию для расчета потерь от присутствия России в Приднестровье в течение 25 лет», — сказал Канду. На вопрос журналиста о том, собирается ли Кишинев в таком случае запросить денежную компенсацию и за «советскую оккупацию», Канду ответил уклончиво. По его словам, это «более чувствительный вопрос» и общественность пока еще к нему не готова.

Константин Старыш молдавский политолог «Одна из этих частей — это миротворческие силы, которые там находятся совершенно законно по договору от 1992 года. И за 25 лет эта операция продемонстрировала, что является вполне эффективной, коль там больше не проливалась кровь человеческая и так далее. Что касается остатков бывшей 14-й армии, то у них вполне гуманитарная миссия сегодня, они охраняют склады вооружений в Рыбницком районе. С этой точки зрения никакой угрозы особой никому не несли, и никаких проблем от них ни у кого не возникало. Что касается многомиллиардных исков, которые господин Канду намерен выставить за это России, вы знаете, это несерьезно. Я думаю, что он понимает, что никаких денег ему никто не даст. Но если они хотят компенсировать собственное воровство за чужой счет, то, слушайте, каждый может выдумать любую бизнес-схему, в том числе и такую. Я думаю, что речь идет, конечно же, о том, что Молдова вступила уже в предвыборный год, правящая демократическая партия не располагает заоблачными рейтингами, и сегодня она идет по пути ужесточения лишь для того, чтобы обеспечить себе внешнюю поддержку западных партнеров. Почему? Зачем нужна эта поддержка? Поскольку они собираются, безусловно, фальсифицировать выборы, им нужно, чтобы на это закрывали глаза. Смысл всей этой истории сводится вот к такому примитивному, незамысловатому мотиву».

Должна ли Москва как-то реагировать на эти выпады спикера молдавского парламента?

Кирилл Коктыш доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России «Реагировать на абсурд всегда достаточно сложно, потому что это абсурд. Внутриполитическая логика понятна: с одной стороны, это выборы, с другой стороны, это принятие Верховной радой соседней Украины закона о реинтеграции Донбасса, который объявляет Донбасс оккупированной территорией и возлагает все-таки ответственность на Россию. Соблазн выставить счета всегда достаточно большой. И этим грешат все постсоветские страны. В общем, ни у кого фундировать свои претензии не получилось. И я думаю, что здесь, конечно, это все будет для внутреннего пользования и для внутренней легитимации перед выборами. Мы все-таки должны помнить, что Молдавия — это страна постоянных политических кризисов. И я думаю, что здесь шансов прекратить эту череду кризисов в настоящее время просто нет. Тем более что российское присутствие в Приднепровье позволило сохранить там мир. Россия обладает всеми международными мандатами, соответственно, международным правом и оспаривать это, естественно, не будет».

Ранее на этой неделе новый молдавский переговорщик по приднестровскому урегулированию вице-премьер Кристина Лесник заявила, что Кишинев нацелен на активизацию диалога с Тирасполем на всех площадках.