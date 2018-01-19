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«Грудинин никогда не снимается с выборов»
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Грудинин ни при каких условиях не снимется с выборов, заявили в КПРФ 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин ни при каких условиях не сойдет с предвыборной гонки, что бы ни утверждал лидер ЛДПР и его конкурент на выборах Владимир Жириновский, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко.

"Я вас уверяю, он снимет свою кандидатуру, ему станет стыдно, или он получит инфаркт от всех разоблачений, которые на него выльются… Я уверен, что Павел Николаевич снимет свою кандидатуру еще задолго до 18 марта", — сказал Жириновский журналистам в пятницу.

Ющенко назвал заявление Жириновского его "личным оценочным суждением, которое не имеет никакого отношения к реальности".

"Грудинин никогда и ни при каких условиях не снимается с выборов, будет идти до конца… и говорил об этом неоднократно", — сказал Ющенко.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта.

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