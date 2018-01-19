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Названа дата встречи Путина с президентом Арегнтины
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Путин встретится с президентом Аргентины 23 января 

RT на русском 19 января 2018
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин 23 января в Москве проведёт встречу с главой Аргентины Маурисио Макри, передаёт пресс-служба Кремля.
«Стороны планируют обсудить вопросы развития российско-аргентинского всеобъемлющего стратегического партнёрства в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по актуальным темам международной повестки дня», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по итогам переговоров президенты России и Аргентины подпишут совместное заявление.
Ранее сообщалось, что Путин проведёт встречу с доверенными лицами.
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