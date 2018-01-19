Названа дата встречи Путина с президентом Арегнтины

Путин встретится с президентом Аргентины 23 января

Ранее сообщалось, что Путин проведёт встречу с доверенными лицами.

Отмечается, что по итогам переговоров президенты России и Аргентины подпишут совместное заявление.

RT на русском: последние новости

В ООН сорвали выступление России по вопросу нарушений прав крымчан со стороны Украины

Поклонская направила в ЦИК запрос с просьбой снять с выборов кандидатуру Собчак

В МВД Украины заявили, что спецоперация в отношении Рубана велась 10 месяцев