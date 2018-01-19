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В Израиле испугались «превращения в Россию»
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В Израиле испугались «превращения в Россию» 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости

Влиятельный израильский политик, глава финансовой комиссии Кнессета Моше Гафни заявил, что его страна "превращается в Россию", что вызвало недоумение российского посольства. Об этом сообщает Times of Israel.

Отмечается, что председательствовавший на заседании Кнессета Гафни выразил недовольство, что в израильские СМИ просочилась запись его речи за закрытыми дверями. На это политик заметил, что Израиль превращается в "Россию".

Российское посольство в Тель-Авиве прокомментировало заявления политика, пригласив его в Россию, чтобы убедиться в наличии политической свободы в стране.

"Посольство обеспокоено высказываниями депутата Кнессета Моше Гафни о якобы ограничениях в общении с избирателями для российских политиков. Это очевидно показывает недостаток правдивых знаний о том, как демократия в России процветала с 1991 года", — написало дипведомство на своей странице Facebook.

Кроме того, посольство предложило Гафни стать наблюдателем на предстоящих выборах президента России 18 марта 2018 года, напомнив, что в Израиле будут открыты 13 избирательных участков для более ста тысяч российских граждан, проживающих в этой стране.

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