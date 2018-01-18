Избирательный фонд Гордон пополнился на два миллиона рублей

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости . Избирательный фонд кандидата в президенты РФ от Партии добрых дел Екатерины Гордон пополнился к 15 января на два миллиона рублей и составил 2,152 миллиона, свидетельствуют данные о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в президенты, опубликованные в четверг на сайте ЦИК РФ.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

По данным Центризбиркома, из 2 152 миллионов рублей на 15 января израсходовано 33,5 тысячи рублей.

Предельная сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда, согласно закону, не может превышать 400 миллионов рублей. Фонды могут формироваться за счет собственных средств кандидата (не более 10% от предельной суммы расходов), денег, выделенных кандидату выдвинувшей его партией (не более 50%) и добровольных пожертвований граждан и юридических лиц (не более 1,5% и 7% соответственно).