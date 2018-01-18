Донбасс призвали готовиться к обороне

Грызлов: Донбассу нужно готовиться к обороне после принятия закона о реинтеграции

Верховная рада, приняв закон о реинтеграции Донбасса, выбрала путь, противоположный мирному политическому разрешению конфликта на востоке Украины. Об этом в четверг заявил журналистам полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов.

"В последние дни продолжалось политическое шоу, закончившееся сегодня принятием закона Украины об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины в Донбассе, — заявил он. — Этим актом Верховная рада признает Россию агрессором, оккупировавшим часть территории Украины, президент наделяется дополнительными полномочиями по использованию вооруженных сил против населения Донбасса в условиях военного положения. В законе нет упоминания минских соглашений, как и гарантий их выполнения Киевом".

"Фактически выбран путь, противоположный мирному политическому разрешению конфликта, навязанный "партией войны" и приветствуемый президентом Украины", — подчеркнул Грызлов.

Он также обратил внимание на то, что этот закон принимается в условиях обещанных США поставок летального вооружения Украине.

>> Донбасс расколол Украину

"Фактически мы видим, что США дали санкцию на решение конфликта на юго-востоке Украины силовым методом, а не методом политического урегулирования", — считает он.

"На этом фоне нет понимания, как Киев собирается выполнять свои политические и иные обязательства, закрепленные в Комплексе мер, одобренном резолюцией Совета Безопасности ООН, решениями контактной группы и Нормандского формата, — указал Грызлов. — Вместо снятия блокады и нормализации гуманитарной ситуации делается ставка на военное положение. Вместо политических решений о введении особого статуса Донбасса, амнистии и свободных выборов — военное подавление Донбасса".

"Для Донбасса это сигнал о недоговороспособности Киева и вынужденной необходимости готовиться к обороне, — подчеркнул полпред РФ. — Для России, которая объявлена агрессором, это еще одно доказательство нежелания Киева найти политические компромиссы и выполнить свои обязательства. Более того, делается попытка возложить ответственность на Россию".

По мнению Грызлова, для европейских партнеров это сигнал о "стремлении Киева выскочить из неудобных минских соглашений".

"Законом фактически сформирована новая реальность в процессе урегулирования на юго-востоке Украины, разрушена конструкция, на которой был выстроен диалог в Минске, — сказал он. — Однако ясно, что выбранный путь является ложным и существенно осложнит ситуацию на Украине".

"Россия остается привержена минским соглашениям, призывает Киев вернуться к выполнению взятых на себя обязательств. Альтернативы Минску-2 не существует", — подчеркнул полпред РФ в контактной группе.