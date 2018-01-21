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Посол США окунулся в купель
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Посол США Хантсман окунулся в купель в Новом Иерусалиме в честь Крещения 

РИА Новости 4 часа назад

Посол США Джон Хантсман искупался в купели Новоиерусалимского мужского монастыря в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости.

Вместе с послом, который путь до купели преодолел в белых валенках, искупались еще семеро мужчин из посольства и две женщины. На вопрос РИА Новости, как это было, посол ответил: "Это новый для меня, но незабываемый опыт".

После купания супруга Хантсмана заботливо укутала его в полотенце и подала кружку с горячим чаем.

Купель Новоиерусалимского монастыря оборудована на реке Истра в 100 метрах от стен обители (это место также называют Иордан по аналогии со Святой землей). К ней ведут деревянные ступени, на которые постелены зеленые дорожки. Около купели стоят палатки для переодевания.

Перед приездом делегации посольства дорожки и купель очистили ото льда.

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