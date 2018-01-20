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Гордон объяснила свое участие в выборах президента
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Гордон заявила, что использует выборы, чтобы сказать о наболевшем 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости

Кандидат в президенты РФ от Партии добрых дел журналистка и правозащитница Екатерина Гордон заявила, что использует избирательную кампанию для того, чтобы "высказать наболевшее" в борьбе за права граждан.

В субботу Гордон в Петербурге проводит форум "Россия правовая", в котором среди прочих принимают участие представители местных казачьих обществ, члены наблюдательного совета при губернаторе Ленинградской области и другие. По окончании форума планируется сбор подписей. Ранее пресс-служба Гордон распространила сообщение о том, что она собрала более 50 тысяч подписей в 43 регионах страны, необходимых для регистрации.

"Конечно, с того момента, как Владимир Владимирович (Путин) рассказал о своём желании стать президентом, в принципе в этой стране выборы закончились. Это правда. Другой ресурс, он действительно является национальным лидером, его любят. Это тоже правда, есть опросы. Очевидно, что из всех политических игроков он номер один, это правда. Странно делать вид, что это не так. Но коль скоро есть такая площадка, на которой можно высказать наболевшее, рассказать о реальности вопреки всему, мы должны этим воспользоваться", — сказала Гордон на выступлении в Петербурге.

Правозащитница в ходе мероприятия также заявила, что она — "не разовый игрок" и планирует далее прикладывать все усилия, чтобы добиваться реализации базовых прав граждан.

"Владимир Владимирович, национальный лидер, спасибо вам, вы многое сделали! Пришло время всё-таки реформировать эту коррупционную, странную, не основанную на конституции вертикаль и параллель", — добавила Гордон.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта.

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