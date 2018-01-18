Cам послал, сам пусть ловит: Крым о «сигнале» Порошенко

Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, которому не нужны "сигналы" из другого государства, заявил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса во втором, окончательном чтении. В документе неподконтрольные Киеву территории признаются "оккупированными", а Россия названа "страной-агрессором". Также документ позволяет узаконить применение армии на востоке без объявления войны. Из первоначального варианта депутаты исключили пункт о приоритете Минских соглашений для урегулирования конфликта.

"Крымчанам его сигналы не нужны. Сигналы, которые посылает Порошенко, работают на совершенно другой волне, и они нам не нужны. Те сигналы, которые он посылает, наверное, слушает только он и его ближайшее окружение. Пусть он оставит их при себе. Послал и сам поймал", — сказал РИА Новости Фикс.

"Крым является конституционно закрепленным субъектом Российской Федерации и сегодня живет по конституции России, конституции республики Крым и федеральным законам", — добавил Фикс.