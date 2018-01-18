Симоньян опровергла призывы «заткнуть» западные СМИ

Симоньян: никто в России не призывал «заткнуть» западные СМИ

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала несправедливыми обвинения западных стран в том, что RT является пропагандой: по ее мнению, телеканал пытается донести до аудитории позицию своей страны, и это аналогично тому, что делает CNN или BBC. Об этом она заявила в интервью каналу NBC.

"Мы никогда не скрывали, что мы российский телеканал. Точно так же, как CNN — американский канал, и, если посмотреть CNN International, вы увидите, что CNN International представляет миру то, как видят мир сами США. А если посмотрите BBC, то заметите, что ВВС представляет британское видение мира. Почитайте официальные цели и задачи этих СМИ, например, ВВС или "Голоса Америки", и вы увидите, что там четко прописано: эти организации существуют с целью донести позицию своей страны — скажем, британские ценности или голос Америки — всему миру", — заявила она.

"Почему же тогда считается справедливым, что любая западная страна может доносить свои взгляды миру, а Россия нет? Почему так?" — подчеркнула Симоньян.

Она отметила, что не понимает, почему у любой страны есть возможность быть увиденной и услышанной, а России такой возможности не дают. По ее мнению, если RT — это пропаганда, то и "Голос Америки", и радио "Свобода" также являются пропагандой.

"В октябре Радио "Свобода" — а это американская станция, финансируемая Государственным департаментом США и вещающая в России на русском языке — так вот, в октябре "Свобода" стала самой цитируемой радиостанцией в российских социальных сетях. Она заняла первое место по этому показателю… Однако никто в России никогда не заявлял, что эти СМИ вмешиваются в нашу политику, влияют на наши выборы и что их из-за этого нужно "заткнуть", — заявила Симоньян.

Главред RT также обозначила свою позицию: каждое СМИ пытается донести до своей аудитории какую-то информацию и при этом имеет право самостоятельно выбирать сюжеты, приглашать в эфир тех людей, которых считает нужным, и говорить те вещи, которые считает правильными.