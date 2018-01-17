Поклонская ответила Мосийчуку словами Кадырова

Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала украинского политика Игоря Мосийчука «клоуном и жалким шутом, радующимся возможности напомнить о себе», передает РИА «Новости».

Таким образом Поклонская прокомментировала заявление Мосийчука о том, что он обратился к директору российского государственного научного центра социальной и судебной психиатрии с просьбой провести принудительную психиатрическую экспертизу депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской.

«Вспоминаются точные слова Рамзана Ахматовича Кадырова, что вы «клоун и жалкий шут». Добавлю от себя: вы — клоун и жалкий шут, радующийся возможности напомнить о себе», — сказала Поклонская.

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Ранее депутат Госдумы направила запрос генпрокурору Украины Юрию Луценко с просьбой начать расследование в отношении ряда украинских политиков, в том числе президента Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова и главы МВД Арсена Авакова. По заявлению Поклонской, они причастны к созданию преступной организации, совершившей госпереворот на Украине, развязавшей войну на Донбассе и организовавшей поджог в Доме профсоюзов в Одессе.