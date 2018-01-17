Поклонская жестко отчитала Порошенко

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Поклонская обвинила Порошенко в трусости 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: ТАСС

Депутат Госдумы Наталья Поклонская обвинила президента Украины Петра Порошенко в трусости. Об этом она написала на своей странице "ВКонтакте".

"Очередные обвинения со стороны Президента Украины выглядят нелепым оправданием и выдают присутствие банальной трусости и страха перед неминуемой ответственностью за все преступления перед украинским народом: за погибших и замученных сотни тысяч ни в чем не повинных людей, искалеченных детей, за Одессу, за Донбасс, за Киев, за разруху страны, за тот националистический профашистский режим, который наши деды и прадеды уничтожали ценой своих жизней", — написала Поклонская.

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По ее словам, за все, что происходит в стране, несет ответственность ее руководитель.

"Поэтому можно говорить, что звезды неправильно стали или магнитные бури, вызванные спецслужбами России, так на Вас повлияли, или галстук пожевать, как Ваш коллега, но не поможет. За все, что происходит в стране, никто так не в ответе, как Вы — ее президент", — отметила Поклонская.

Ранее Порошенко обвинил Россию в желании "уничтожить" украинское государство.

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