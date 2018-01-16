Грудинин рассказал о Люцифере в совхозе им. Ленина

Миллионы в подарок и приезд Люцифера: что не так с ответами Грудинина на пресс‐конференции

16 января кандидат в президенты от КПРФ, беспартийный Павел Грудинин дал свою первую пресс‐конференцию. Предприниматель‐монополист стал главным лицом коммунистов на выборах, сменив председателя партии Геннадия Зюганова.

730 миллионов — это копейки

Пресс-конференция длилась около полутора часов. Одной из самых обсуждаемых тем стало наличие у Грудинина солидных денежных средств, в том числе и на иностранных счетах. Впрочем, личные финансы кандидата, видимо, беспокоят не сильно.

>> Грудинина спросили про подарок на 37 млн

Так, один из журналистов спросил Грудинина, почему он продал часть принадлежащей совхозу имени Ленина земли за 730 миллионов, в то время как эксперты оценивают ее в несколько миллиардов рублей. В ответ кандидат в президенты назвал 730 миллионов «копейками» и рассказал, как их использовали для модернизации производства. На замечания, что «вопрос был о другом» Грудинин никак не отреагировал, а микрофон тут же передали другому участнику конференции.

37 миллионов рублей в подарок

Также Грудинин не стал объяснять «подаренные» ему компанией «ТТ Девелопмент», в которой кандидат владеет 4% акций, 37 миллионов рублей. Ранее «Известия» сообщили, что в 2016 году компания перечислила Грудинину внушительную сумму, которая была оформлена как подарок.

В ответ кандидат заявил, что совхоз не мог выплатить ему такие деньги. А лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов пытался перебить журналистов, аргументировав это тем, что вопрос исчерпан. После требования ведущего пресс-конференции Грудинин все же ответил на вопрос.

«Что касается ТТ «Девелопмент» — это другое предприятие, которое первоначально было создано совместно с одной японской корпорацией и лишь затем вошло в совхоз. Мое предприятие — это совхоз имени Ленина. Оно таких плат не производило», — ответил предприниматель.

Родственники здоровее не стали

Грудинин буквально не успевает следить за всеми своими средствами. Ранее стало известно о его иностранных счетах. О них он вспомнил в последний момент и сразу же поспешил избавиться, ведь это обязательное условие для участия в выборах. Как Грудинин пояснил на пресс-конференции, его родственники лечатся за границей, потому эти счета были ему необходимы. «От того что я стал кандидатом, мои родственники не стали здоровее», — сказал Грудинин. Он также подчеркнул, что может позволить семье лечиться за рубежом.

«Не секрет, что я сделал операцию своей матери за границей. У моей сестры тоже была операция за границей. В ближайшее время на эти цели будет потрачено еще много денег», — сказал Грудинин.

Затем он добавил, что подарил все средства с зарубежных счетов своему родственнику, который и займется лечением близких кандидату в президенты людей. При этом добавив, что не обязан был вернуть деньги в Россию.

«Дьяволы из информационного портала»

В ходе пресс-конференции Грудинин не постеснялся сказать, что думает о некоторых представителях журналистики. Корреспондента портала Life он назвал дьяволом, который «гонялся за работниками» совхоза. Грудинин остался недоволен тем, что его с детьми сняли в аэропорту Мюнхена. Кандидата поддержал и Геннадий Зюганов, который все это время сидел рядом. Лидер КПРФ сказал, что впредь службы безопасности будут бдительнее следить за кандидатом в президенты, чтобы исключить «провокации» журналистов.

Ленин или Сталин

Большая пресс-конференция Павла Грудинина показала еще одно слабое место кандидата от КПРФ — неожиданно, но он провалил условный экзамен по истории коммунистической партии.

Кандидат в президенты от коммунистов перепутал двух самых известных советских вождей и предписал фразу, сказанную Владимиром Лениным, Иосифу Сталину. «Как говорил Сталин: по форме правильно, а по сути — издевательство», — ошибся Грудинин. Оговорку кандидата в президенты, который, кстати, не является членом КПРФ, сразу стали обсуждать в Сети. «Настоящий коммунист», — иронично отмечают пользователи.