РФ сделала заявление по химатакам в Сирии

Небензя: Россия не признает расследование химических атак в Сирии в обход СБ ООН

Россия не будет считать правомерными любые договоренности "в узком формате" о расследовании химических атак в Сирии в обход Совета Безопасности ООН. Об этом заявил 18 января постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ по вопросам нераспространения ядерного оружия.

Он ответил на критику в адрес России, прозвучавшую из уст представителей Великобритании и США. Они возложили на Москву ответственность за прекращение работы Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (СМР), изучавшего случаи применения отравляющих веществ в ходе конфликта в Сирии.

По словам Небензи, западные страны "не слушают и перевирают" позицию России, обвиняя ее в блокировке резолюций о продлении работы СМР. "При этом стыдливо забывают упомянуть, что это мы предлагали резолюцию о продлении СМР, направленную на повышение его профессионализма, беспристрастности, которую они не пропустили", — напомнил дипломат.

Он призвал США и Великобританию проявить "готовность к созданию подлинно независимого и профессионального" механизма по установлению виновных в химических атаках, если двум странам "нужно реальное сотрудничество, а не ширма для политических манипуляций". "И не надо иллюзий — это должен быть новый механизм, создание которого будет одобрено СБ. Любые другие альтернативы или договоренности в узком формате мы не будем считать легитимными", — указал постпред РФ.

18 декабря истек срок полномочий Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия по расследованию нападений с применением отравляющих веществ в Сирии. Попытки членов Совета Безопасности ООН договориться о продлении мандата комиссии не увенчались успехом. СМР был создан по решению Совбеза в августе 2015 года с целью установления ответственных за совершение этих атак. За время своего существования комиссия представила семь докладов, в которых назвала сирийские власти причастными к четырем химическим атакам.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН 18 января, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал не допустить безнаказанности за применение химического оружия в ходе сирийского конфликта. Он выразил надежду, что члены Совбеза найдут "подходящий способ установить виновных и привлечь их к ответственности".