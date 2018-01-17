Ещё
Кадыров выдвинул обвинение Западу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кадыров обвинил Запад в информационных атаках на Чечню 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС

Запад и его «приспешники» пытаются подорвать ситуацию в Чечне массированными информационными атаками, заявил глава республики Рамзан Кадыров.

«Чечня практически незаметна на карте, но находится в центре внимания западных государств и их приспешников в нашей стране», — приводятся его слова на сайте правительства региона.

Кадыров заявил, что Чечня постоянно «сталкивается с информационными атаками», которые связаны с «якобы вопиющими нарушениями прав человека» в регионе. Обвинения в адрес Чечни Кадыров назвал «высосанными из пальца», отметив, что «на Западе количество преступлений и фактов нарушений прав человека куда больше», чем в ЧР.

«Очевидно, что они стремятся вновь ввергнуть Чечню в хаос, а в итоге — ослабить Россию», — сказал Кадыров, добавив, что чеченское общество пытаются расколоть, как это было в 1990-х годах, и подтолкнуть к насилию.

Кадыров заявил, что такой подход «безотказно работает в некогда процветающих странах Ближнего Востока, которые впали в немилость Западу». Теперь в этих государствах процветают «насилие и нищета».

Вспоминая ситуацию, которая сложилась в Чечне «на рубеже веков», глава региона заявил: «Больше этого не будет. По воле Всевышнего, мы не допустим!».

Кадыров подчеркнул, что Чечня является одним из самых безопасных, благополучных и процветающих уголков мира. Он заявил, что руководство ЧР больше всех заинтересовано в защите прав чеченского народа.

На прошлой неделе Кадыров заявил, что в 2017 году в Чеченской республике не произошло ни одного террористического акта, в то время как в США было три крупных теракта.

Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Киеве увидели в законопроекте о реинтеграции Донбасса угрозы для прав и свобод Взыскать с России деньги французам мешает соглашение времен Ельцина ЦИК завершил прием документов кандидатов в президенты
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров «шокировал» Польшу
Капитану российской армии угрожают сжечь детей
США готовы расправиться с Турцией на территории Сирии
Известную певицу сбил автомобиль
Назван самый инновационный регион России
Видео
00:00
«Огнедышащая» альпака шокировала людей
Безумный мир
04:08
США разрабатывают новое ядерное оружие
Оружие Армия
01:12
Пожарный поймал сброшенную с третьего этажа девочку
Происшествия
05:24
Скончавшаяся солистка Cranberries не смогла угодить Лозе
Шоу-бизнес
00:47
«Кому-то в глаз попали, кому-то в ухо». Ученик рассказал о трагедии
Происшествия
02:09
Капитану российской армии угрожают сжечь детей
Происшествия
01:47
В Кремле назвали условия возврата Украине военной техники
Политика
01:27
Apple хотят засудить за медленные iPhone
Компании Наука и техника
00:51
В Якутии врач избил девушку прямо на приеме
Происшествия Общество
00:53
Шурыгина обозлилась на Малахова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение