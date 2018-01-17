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В Австрии поддержали отмену санкций против РФ
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Канцлер Австрии поддержал идею поэтапной отмены санкций против России 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Поэтапная отмена антироссийских санкций при прогрессе в выполнении Минских соглашений целесообразна, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"ЕС должен настаивать на прогрессе в украинском конфликте, в реализации Минских соглашений. В случае прогресса желательно отменять санкции шаг за шагом, чтобы создать стимулы для дальнейшего прогресса, о которых говорил в свое время (президент ФРГ, ранее глава МИД) Франк-Вальтер Штайнмайер", — заявил австрийский канцлер.

Курц также отметил, что "мир в Европе может быть только с Россией" в качестве партнера, а не в качестве оппонента.

Отношения между Россией и Евросоюзом ухудшились на фоне украинского кризиса. Западные страны ввели ряд ограничительных мер в отношении России, которая также приняла ответные меры. При этом российские власти многократно отвергали обвинения западных стран во вмешательстве в дела Украины. Москва подчеркивает, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию. Кроме того, Россия неоднократно отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

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