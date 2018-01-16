Лавров «шокировал» Польшу

В Польше обсуждают ежегодную пресс-конференцию главы МИД России Сергея Лаврова, передает телеканал «Царьград».

Польские СМИ активно комментируют высказывание российского министра о том, что в Польше насаждается русофобия в качестве национальной идеи.

Также поляков заинтересовал еще один тезис Сергея Лаврова о том, что Москва признает территориальную целостность Украины.

В сюжете польского телеканала TVN24, в частности, заявили:

«При этом глава дипломатии защищает точку зрения российской столицы и в состоянии прямо шокировать, например, декларацией, что Россия уважает территориальную целостность Украины».

Накануне глава МИД России Сергей Лавров дал ежегодную пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году.

>> Россия уважает целостность Украины без Крыма, заявил Лавров