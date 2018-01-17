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Путин «отдаст» дебаты доверенным лицам
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Путин доверит дебаты доверенным лицам 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах, и делегирует это своим доверенным лицам. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники в предвыборном штабе действующего главы государства.

«Основная функция доверенных лиц — агитировать за своего кандидата. На встрече с доверенными лицами Владимир Путин поставит им задачи на период избирательной кампании. Поскольку сам кандидат не будет дебатировать, он попросит об участии в общественных дебатах своих доверенных лиц», — уточняет издание.

«Коммерсантъ» уточняет, что дата и место такой встречи еще не определены, и будут зависеть от рабочего графика Путина и сроков регистрации всех доверенных лиц — на данный момент их 259 из 600 возможных.

14 декабря пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал о причинах, по которым российский лидер не участвует в дебатах во время предвыборной кампании. По его словам, кандидатство действующего президента «совсем, скажем так, меняет ситуацию, делая дебаты бессмысленными по своей сути».

6 декабря Владимир Путин заявил на встрече с работниками завода ГАЗ, что намерен снова баллотироваться на пост главы государства. В тот же день секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина рассказала, что он имеет законное право отказаться от предвыборных дебатов, передав функцию доверенным лицам.

Штаб Путина возглавляют руководитель центра имени Рогачева Александр Румянцев, гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин и глава центра «Сириус» Елена Шмелева. Пресс-секретарем назначен журналист Андрей Кондрашов.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Путин идет на выборы как самовыдвиженец.

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