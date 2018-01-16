Французы требуют от России вернуть царские долги 

Около 400 тысяч французов требуют выплат по российским дореволюционным облигациям общей стоимостью около 30 млрд евро, настаивая на том, что государственный долг не имеет срока давности, пишет газета Le Figaro.
В 1867 году железнодорожные компании Российский империи начали выпускать государственные облигации, обеспеченные золотом. В следующие 30 лет французские инвесторы вложили в проект 15 миллиардов франков (53 миллиарда евро по текущему курсу).
Кто-то из вкладчиков смог получить прибыль, однако многие остались ни с чем, поскольку в 1918 году Ленин подписал указ об отказе от выплат долгов царского правительства. Сегодня их наследники, а это около 400 тысяч человек, требуют выплат, настаивая, что «таковы правила игры» и госдолг срока давности не имеет.
Между тем еще в 1997 году Москва заключила с Парижем договор, в котором говорилось, что Россия полностью рассчиталась с долгами царской империи.
Политолог Владимир Оленченков считает, что «оживление этой темы имеет целью внести какой-то раздражитель в российско-французские отношения, который бы либо отвлекал внимание, либо создавал трудности».