Собчак рассказала о своих политических амбициях

Кандидат в президенты России телеведущая Ксения Собчак рассказала, что после предстоящих выборов хотела бы иметь шанс на участие в выборах в Госдуму в 2021 году и главы государства в 2024-м.

«Я не знаю, что будет дальше. Я бы очень хотела, чтобы у меня был шанс, в отличие от других людей, которые пытались и у них не получилось, чтобы у меня был шанс на создание партии, на участие в думских выборах, потом в предстоящих президентских», — рассказала Собчак в эфире «Эха Москвы».

«Может, этого шанса не будет, и я ошибаюсь, и я наивный человек», — добавила она, отметив, что «восемь человек не дошли до горы Эверест, а девятый дошел».

Собчак сказала, что возможность «создать правую партию в России» она станет расценивать как свою победу на предстоящих президентских выборах. Она отметила, что, «придя в эту большую игру», сможет «пройти между Сциллой и Харибдой и прийти к своей мечте», которая заключается в создании силы, которая «сможет со временем, не быстро, не через улицу, не через революцию, но реально изменить ситуацию». Она сказала, что именно и стало для нее поводом для участия в выборах главы государства. «Это создание партии, это возможность создать свою фракцию в Думе и через шесть лет с реальной борьбой за власть и с реальной возможностью выиграть», — подчеркнула она.

Собчак пояснила, что не хочет революционного варианта развития событий в России и никогда его не хотела.

Ксения Собчак баллотируется от непарламентской партии «Гражданская инициатива». К 12 января в поддержку Собчак собрали более половины необходимого количества подписей.

Напомним, на должность президента России претендуют множество кандидатов, в том числе Владимир Путин, Владимир Жириновский, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие кандидаты.