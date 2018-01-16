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«Пустышка!»: В Чечне отреагировали на запрет Кадырову
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В Чечне назвали «пустышкой» запрет Кадырову посещать Литву 

Деловая газета «Взгляд» 3 минуты назад
Фото: РИА Новости

Решение Вильнюса включить Рамзана Кадырова в список россиян, которым запрещен въезд в Литву, является «пустышкой», так как эта страна никогда не интересовала Кадырова, заявил пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов.

«Хочу огорчить литовские власти, которые длительное время лелеяли мечту о посещении Рамзаном Кадыровым этой страны. Литва никогда не входила и не входит в перечень стран, которые его интересуют хотя бы из простого любопытства», — приводит его слова РИА «Новости».

Он отметил, что эта «пустышка» даже «не заслуживает внимания Рамзана Кадырова» и даже минуты его времени на прочтение новости об этом.

Каримов подчеркнул, что если бы власти Литвы действительно интересовались правами человека в Чечне, они бы знали, что с этим вопросам дела в Чечне обстоят куда лучше, чем «где бы то ни было в мире, и уж тем более в Литве».

По его мнению, «на что только ни способна иногда моська, чтобы угодить слону». «Любому здравомыслящему человеку понятно, что это жалкий жест в сторону США», — добавил он.

В понедельник департамент миграции Литвы опубликовал «список Магнитского», куда попали 49 россиян, которым запрещен въезд в республику. Среди прочих в списке оказалась фамилия Кадырова.

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