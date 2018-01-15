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Кадырову запретили въезд в Литву
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В Литве внесли Кадырова в «список Магнитского» 

РИА Новости 11 минут назад
Фото: РИА Новости

Департамент миграции Литвы в понедельник опубликовал так называемый "список Магнитского", в который попали 49 россиян, которым запрещен въезд в балтийскую республику, в том числе глава Чечни Рамзан Кадыров.

Парламент Литвы в ноябре 2017 года принял закон, аналогичный "закону Магнитского". Документ запрещает въезд в республику иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека. Закон вступил в силу в январе 2018 года.

В опубликованном департаментом миграции Литвы списке, в частности, оказались фамилии Кадырова, главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, замглавы Следственного комитета при МВД Олега Логунова, судей Елены Сташиной, Алексея Криворучко, Светланы Ухналевой и Сергея Подопригорова.

"Решение запретить въезд иностранцу в Литву принимает министр внутренних дел по предложению министра иностранных дел Литвы. Решение о сроках запрета въезда в Литву устанавливается, отталкиваясь от конкретного случая и обстоятельств", — отмечается на сайте департамента.

Список фамилий граждан России, которым запрещен въезд в Литву, можно найти на странице департамента миграции республики.

Ранее посол РФ в Литве Александр Удальцов сообщил РИА Новости, что документ под названием "О правовом положении иностранцев" заставит Россию ответить аналогичными мерами. "Акт Магнитского" был принят в 2012 году в США. Закон устанавливает персональные санкции по отношению к лицам, отвечающим за соблюдение прав человека в РФ. Ранее аналогичный закон, вводящий санкции против иностранных чиновников, вступил в силу и в Канаде.

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