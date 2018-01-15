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Зюганов пожаловался Путину на «шельмование» Грудинина
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Зюганов пожаловался Путину на «шельмование» Грудинина 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов направил телеграмму на имя президента России Владимира Путина с жалобой на освещение предвыборной кампании кандидата от КПРФ Павла Грудинина центральными телевизионными каналами. Об этом пишет РБК.

По словам Зюганова, телеканалы посвящают целые программы «дискуссиям вокруг того, как бороться с нашим кандидатом, какие ярлыки навешивать, как его шельмовать», не давая при этом возможности отвечать на критику.

Зюганов назвал действия «Первого канала» и «России-1» «контрпропагандой против одного из ключевых кандидатов».

Как отметили в пресс-службе партии, ответа на телеграмму пока нет, «только отправили».

>> В Сети обсуждают череду трагедий вокруг Грудинина

Ранее в программе «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым на телеканале «Россия-1» гости и ведущий обсуждали инцидент с забытыми заграничными счетами кандидата от КПРФ. О тех же забытых счетах рассуждал и ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Валерий Фадеев, называя сумму зарубежных накоплений Грудинина — 5 млрд рублей.

Согласно уточненным данным, которые Павел Грудинин подал в ЦИК, на «забытых» счетах находятся 16 тысяч рублей, 14,3 млн рублей и ценные бумаги.

 Ещё 2 источника 
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