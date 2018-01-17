Почему во Франции подняли тему долгов Российской империи

Держатели российских железнодорожных облигаций царских времён требуют от Москвы выплат по этим бумагам. По данным СМИ, о намерении добиться компенсации заявили 400 тысяч французов. Однако эксперты полагают, что шансов получить желаемое у новоявленных кредиторов нет, так как ещё в 1997 году Москва и Париж подписали договор, поставивший точку в расчётах по долгам Российской империи. Как страна платила по счетам — в материале RT.

Около 400 тыс. граждан Франции обратились в Международную федеративную ассоциацию держателей российских займов с намерением добиться от России выплаты долгов, которые были списаны в 1918 году декретом Владимира Ленина. Возмещения ущерба требуют потомки держателей облигаций российских железнодорожных компаний, сообщает RFI. Общую сумму выплат французы оценили в €30 млрд

Почти 100 лет назад, 21 января (3 февраля по новому стилю) 1918 года ВЦИК принял Декрет об аннулировании всех государственных внутренних и внешних займов царского и Временного правительств. На основании документа данные дореволюционными правительствами обязательства на общую сумму около 60 млрд рублей (16 млрд внешнего долга и 44 млрд — внутреннего), аннулировались задним числом — с 1 декабря 1917 года.

«Когда большевики приняли решение об отказе платить по долгам царского и Временного правительств, они исходили из того, что не являются наследниками рухнувшей Российской империи, набравшей долгов, и не будут эти долги выплачивать. Тем более в стране уже шла Гражданская война, была разруха, и делать это было затруднительно», — сообщил в беседе с RT доктор исторических наук, доцент кафедры теории и истории международных отношений РУДН Константин Курылёв.

Сразу после выхода декрета главы европейских государств направили правительству РСФСР протесты. Советская Россия выдвинула встречные контрпретензии о необходимости оплатить ущерб, который нанесли республике французские интервенты во время Гражданской войны. Впрочем, Ленин всё же заявил о готовности выплатить царские долги, но при определенных условиях.

Так, в июле 1919 года, отвечая по радио на вопрос американского журналиста о том, при каких обстоятельствах Ленин готов заключить мир с Колчаком и Деникиным, вождь мирового пролетариата заявил: «Мы об этом уже много раз говорили. Наши основные условия: мы готовы заплатить все долги Франции и другим государствам, лишь бы мир был на деле, а не на словах формально подписан и утверждён правительствами Англии, Франции, Соединённых Штатов, Японии, Италии, ибо Деникин и Колчак — пешки в руках этих правительств».

«Даже при таких сложных внутренних ситуациях Ленинское правительство было готово выплатить долги царского правительства, которые были сделаны до начала Первой мировой войны. Но при соблюдении нашими «партнёрами» ряда условий, ключевое из которых — юридическое признание советской власти. Но ни Франция, ни Англия, ни любые другие наши кредиторы в начале 1920-х годов на этот шаг не пошли», — отметил Курылёв.

Франция отказалась выполнять условия Ленина и продолжила поддерживать белогвардейцев, лишившись возможности получить царские долги. Аналогичная политика правительств остальных стран привела к тому, что в 1920-е годы вопрос по долгам удалось урегулировать лишь с Германией. Двусторонние переговоры с другими государствами возобновились в 1980-е годы.

«Между Францией и Россией были заключены международные договоры 1996 и 1997 годов. Они урегулировали все возможные взаимные претензии финансового характера. Россия выплатила €330 млн в счёт закрытия царского долга», — сообщил в беседе с RT член Комитета ГД по международным делам Виталий Милонов.

Однако, несмотря на межправительственное соглашение, французские вкладчики не считают вопрос с царскими долгами закрытым. Возмещения ущерба требуют потомки держателей государственных облигаций российских железнодорожных компаний, которые начали выпускаться в 1867 году. Издание RFI отмечает, что французы в течение последующих 30 лет инвестировали более 15 млрд франков, что эквивалентно современным €53 млрд Всего в руках 400 тыс. французов оказался миллион ценных бумаг. Стоимость одной облигации оценивается в €10—30 тыс. Чтобы вернуть свои деньги, граждане Франции обратились в Международную федеративную ассоциацию держателей российских займов.

«Политическая подоплёка»

Российские эксперты считают требования французов неправомерными. По словам заместителя декана факультета мировой экономики ВШЭ Андрея Суздальцева, после 1991 года Россия вела переговоры с потомками владельцев этих кредитов.

«В итоге пришли к компромиссу, и в 2000 году Москва завершила все выплаты. Конечно, сумма была меньше той, которую давала нам Франция. Тем не менее, мы эту проблему решили. Французы, которые возмущаются сейчас, остались недовольны этим соглашением. Они рассчитывают на большее, скорее всего, на проценты, которые набежали за 100 лет. Но у французов не получится вернуть деньги, поскольку межправительственное соглашение урегулировало вопрос с царскими долгами», — сообщил в беседе с RT Суздальцев.

Аналогичного мнения придерживается Милонов. По мнению депутата, с точки зрения международного права перспектив у данных притязаний на российские займы нет. Он отметил, что единственной возможностью для получения компенсации было обращение в национальные французские суды, однако такие иски уже подавались и были отклонены.

«Французам остаётся обратиться в Европейский суд по правам человека, чтобы он дал своё видение этой ситуации, ещё раз закрепил правовую сторону данного спора. Но существует российско-французское соглашение, по которому все финансовые притязания аннулированы. Так что все эти разговоры носят политический, а не юридический характер», — отметил Милонов.

Безосновательность требований французов отметил и Константин Курылёв. Он подчеркнул, что заявлений о том, что РФ не объявляла себя правопреемницей Российской империи.

«Поэтому оперировать к нам в этом плане нет никаких оснований. Более того, обсуждаемый вопрос — это не вопрос истории, здесь политическая подоплёка. Сегодня это попытка создать негативный образ России, давить на российскую власть, чтобы решить более глобальные задачи, связанные с геополитической конкуренцией. Это один из сюжетов в рамках информационной войны, которая ведётся против нашей страны уже в течение четырёх лет», — заявил Курылёв.

Платить по счетам

Эксперты отметили, что суммы царских долгов действительно были большими. Франция и западные страны кредитовали царский режим, инвестировали огромные деньги в создание экономического потенциала для подготовки России к Первой мировой войне. Однако Россия всегда аккуратно относилась к этим и другим свои долгам.

Денежные знаки Российской империи с 1898 по 1913 г. — единственный период в истории России, когда данные бумажные деньги обменивались в банках без ограничения на золото в соответствии с указанным на купюре номиналом

«В 1980-е годы Михаил Горбачев урегулировал с Маргарет Тэтчер вопрос о долгах царской России. Великобритания выплатила держателям облигаций Российской империи компенсацию за счёт нескольких тонн личного золота Николая II, которое хранилось в английском банке. Правительство Виктора Черномырдина выплатило долг Франции. Но, конечно, с учётом инфляции, это была не та сумма, на которую французы рассчитывали», — отметил Курылёв.

После развала СССР Москва приложила немалые усилия для выплаты не только царских, но и советских долгов. Самая большая задолженность в $45 млрд была перед Парижским клубом — неофициальной межправительственной организации, куда входят 21 страна-кредитор. Богатейшие государства помогали СССР в кризисные 1980-е годы, вызванные обвалом цен на нефть. В 2006 году Россия досрочно рассчиталась с Парижским клубом.

К 2017 году Россия погасила долги практически перед всеми странами. Чехии были возвращены $3,6 млрд, Черногории — $18 млн, Финляндии — $30 млн Последняя задолженность по обязательствам СССР — перед Югославией — была погашена переводом $125 млн Боснии и Герцеговине.

При этом эксперты отмечают, что сама Россия за последние 20 лет списала более $140 млрд странам-должникам.

«Очень много списывали долгов странам, с которыми тесно сотрудничали в советское время. Самый крупный долг в $30 миллиардов простили в 2014 году Кубе. Также большие списания отходили Монголии ($352 миллионов), Узбекистану ($865 миллионов), странам Африки», — заключил Суздальцев.