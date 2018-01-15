Ещё
В Кремле отреагировали на поножовщину в школе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кадырову запретили въезд в Литву
Кадырову запретили въезд в Литву

В Кремле прокомментировали поножовщину в пермской школе 

Газета.Ru 3 часа назад

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться итогов расследования инцидента в школе в Перми, в результате которого пострадали 15 человек, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Давайте дождемся точки зрения экспертов и не будем сейчас делать какие-то любительские рассуждения», — сказал Песков, отвечая на вопрос, не нужно ли менять подходы к обеспечению безопасности в образовательных учреждениях после инцидента в пермской школе.

Песков призвал дождаться расследования со стороны Росгвардии и МВД.

«Давайте сначала дадим Росгвардии и Министерству внутренних дел возможность разобраться с тем, на надлежащем ли уровне обеспечивалась безопасность в этом учебном заведении, учитывая, что это внутренняя поножовщина между учениками. Это же не нападение на школу извне», — сказал Песков.

Ранее в СК по Пермскому краю рассказали подробности драки в школе.

Газета.Ru: последние новости
Лавров: Россия уважает территориальную целостность Украины В Госдуме прокомментировали публикацию статьи американского профессора о роли Крыма Путин обсудил Ливию и Украину с премьером Италии
 Ещё 27 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» признал «победу» Украины
Резня в Перми: мать отказалась навещать сына в больнице
Умерла вокалистка The Cranberries
Народ бежал от гроба с Державиным
Шурыгина сделала заявление насчет Бузовой
Видео
00:47
«Кому-то в глаз попали, кому-то в ухо». Ученик рассказал о трагедии
Происшествия
01:27
Шурыгина сделала заявление насчет Бузовой
Шоу-бизнес
01:47
Крым объяснил ликвидацию оператора Керченской переправы
Компании
00:47
Собчак «похоронила» пострадавших детей в Перми
Общество
02:04
Резня в Перми: мать отказалась навещать сына в больнице
Происшествия
02:14
Умерла вокалистка The Cranberries
Шоу-бизнес
00:21
«Волан-де-Морт». В Сети обсуждают череду трагедий вокруг Грудинина
Политика
00:47
Названы основные версии трагедии в Перми
Происшествия
00:53
Шурыгина заглянула на Первый канал после Малахова
Шоу-бизнес
01:27
Семёнов отказался приносить извинения Шурыгиной
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение