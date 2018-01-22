Грудинина хотят оштрафовать

Жириновский потребовал оштрафовать Грудинина

Лидер ЛДПР и кандидат от партии в президенты РФ Владимир Жириновский считает, что его соперник по избирательной гонке Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, нарушил правила предвыборной агитации, и потребовал оштрафовать его с предупреждением о снятии с регистрации.

"Нужно брать штрафы до 300 тыс. рублей. Но этого мало. Нужно предупредить кандидата от КПРФ Грудинина, что подобные нарушения могут привести к отмене регистрации на выборах президента", — заявил Жириновский журналистам в понедельник, комментируя выпуск бюллетеня компартии "Правда" в Новосибирской области.

Ранее стало известно, что избирательная комиссия Новосибирской области приняла постановление об информационном бюллетене "Правда" за январь-февраль 2018 года, где говорится о нарушении требований законодательства при изготовлении этой печатной продукции. Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев сообщил, что 22 января материалы по новосибирскому тиражу бюллетеня "Правда" поступили в ЦИК и что комиссия будет их анализировать.

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По мнению Жириновского, партийный бюллетень КПРФ, "отражал положительный образ кандидата Грудинина", что, по мнению либерал-демократа, недопустимо для ведения избирательной кампании.

"Налицо все признаки нарушения. Нарушен закон о выборах президента, нельзя такой агитацией заниматься ", — считает Жириновский.

Он подчеркнул, что заказывать и оплачивать печать подобных материалов от партии недопустимо.

"Все материалы агитационные и пропагандистские заказывает кандидат в президенты и оплачивает со своего счета", — пояснил он.

По мнению лидера ЛДПР, необходимо "изъять весь тираж и предупредить Грудинина — еще одно подобное нарушение и будет отмена регистрации на выборах".

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.