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Российскому политологу запретили въезд в ЕС
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Российскому политологу запретили въезд на территорию ЕС по запросу Польши 

ТК «Звезда» 10 часов назад
Фото: РИА Новости

Российскому политологу и журналисту, директору Фонда прогрессивной политики Олегу Бондаренко по запросу властей Польши закрыли на три года въезд на территорию ЕС. Об этом Бондаренко рассказал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Привет от польских "друзей": по запросу Варшавы мне запрещён въезд в ЕС сроком на 3 года. Оказывается, ещё 17 ноября прошлого года. При этом в Италию в прошлом декабре спокойно пропустили. Сейчас в Тегеле, летел на сегодняшнее собрание Die Linke. Ожидаю решение немецкой полиции», — написал директор Фонда прогрессивной политики.

В своей записи политолог сообщил, что он прибыл в Берлин для участия в собрании партии Die Linke.

Он также опубликовал видеозапись, как сидит на заднем сидении автомобиля, который везет его, по словам самого Бондаренко, из аэропорта Тегель в аэропорт Шенефельд для дальнейшей депортации в РФ.

«Это уникальная возможность проехаться в полицейской машине под конвоем по Берлину», — иронично отметил россиянин.

Кроме того, Бондаренко обнародовал фото страницы своего загранпаспорта, где власти Германии проставили ему штамп с сегодняшней датой.

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