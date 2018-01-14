В КПРФ оценили слова Путина о мощах и христианстве

В КПРФ оценили слова Путина, сравнившего мавзолей с мощами святых

Сравнение президентом РФ Владимиром Путиным мавзолея Владимира Ленина с почитанием мощей святых "сглаживают острые углы" вокруг темы мавзолея, заявил РИА Новости первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников.

В воскресенье президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что коммунизм "сродни" христианству, а помещение в мавзолей Владимира Ленина сравнил с почитанием мощей святых. Кроме того, он назвал кодекс строителя коммунизма "сублимацией", "примитивной выдержкой из Библии".

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"Думаю, эти слова президента очень полезно и аргументированно сглаживают острые углы вокруг темы мавзолея. В этом плане оценка этих тезисов может быть только положительной", — сказал РИА Новости Мельников.

Парламентарий добавил, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов также давно и основательно развивает тезис о связи ценностей христианства и коммунизма.

Однако Мельников не согласился с оценкой кодекса строителя коммунизма. "Другой вопрос, что для коммунистов "кодекс строителя коммунизма" не может являться "примитивной выдержкой из Библии". Все же этот кодекс нацелен на строительство справедливого общества здесь и сейчас", — считает первый зампред ЦК КПРФ.

"Кроме того, коммунистам и всем левым патриотическим силам понятно, что коммунизм близок к христианству настолько же, насколько от христианства далека та форма капитализма, которая сегодня имеет место в нашей стране, в нашей экономике", — заключил он.