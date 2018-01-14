Ещё
В КПРФ оценили слова Путина о мощах и христианстве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Паника, люди лежат на полу". Очевидцы о массовой резне в школе
"Паника, люди лежат на полу". Очевидцы о массовой резне в школе

В КПРФ оценили слова Путина, сравнившего мавзолей с мощами святых 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: РИА Новости

Сравнение президентом РФ Владимиром Путиным мавзолея Владимира Ленина с почитанием мощей святых "сглаживают острые углы" вокруг темы мавзолея, заявил РИА Новости первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников.

В воскресенье президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что коммунизм "сродни" христианству, а помещение в мавзолей Владимира Ленина сравнил с почитанием мощей святых. Кроме того, он назвал кодекс строителя коммунизма "сублимацией", "примитивной выдержкой из Библии".

>> Путин сравнил тело Ленина в Мавзолее с мощами святых

"Думаю, эти слова президента очень полезно и аргументированно сглаживают острые углы вокруг темы мавзолея. В этом плане оценка этих тезисов может быть только положительной", — сказал РИА Новости Мельников.

Парламентарий добавил, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов также давно и основательно развивает тезис о связи ценностей христианства и коммунизма.

Однако Мельников не согласился с оценкой кодекса строителя коммунизма. "Другой вопрос, что для коммунистов "кодекс строителя коммунизма" не может являться "примитивной выдержкой из Библии". Все же этот кодекс нацелен на строительство справедливого общества здесь и сейчас", — считает первый зампред ЦК КПРФ.

"Кроме того, коммунистам и всем левым патриотическим силам понятно, что коммунизм близок к христианству настолько же, насколько от христианства далека та форма капитализма, которая сегодня имеет место в нашей стране, в нашей экономике", — заключил он.

РИА Новости: последние новости
Президентские выборы начались в Чехии Турция осудила планы США по созданию "сил безопасности границы" в Сирии "Яблоко" собрало 77 тысяч подписей в поддержку Явлинского на выборах
 Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщина устала от секса и утопила жениха
На школу в Перми совершено нападение. Есть пострадавшие
Кличко рассказал о катастрофической ситуации в Киеве
Порошенко заподозрили в госизмене
Врач уволилась из-за видео с корпоратива
Видео
00:00
Панды напали на снеговика в зоопарке
В мире
00:00
Валера, ты как? В Приморье тигр вышел к людям
Общество Люди
00:00
Врач уволилась из-за видео с корпоратива
Общество Интернет
03:23
Симоньян рассказала, в чём вина RT
Политика
00:27
Сахалинская полиция закидала снежками угонщика
Общество Происшествия
01:00
Поклонники Бузовой обратились с просьбой к Борисовой
Шоу-бизнес
00:35
Бросивший наркотики Стас Пьеха влез в долги
Шоу-бизнес
01:00
Голая Волочкова спряталась за кустом
Шоу-бизнес
02:26
Кравец пригрозила Борисовой судом
Шоу-бизнес
02:53
Порошенко заподозрили в госизмене
Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение