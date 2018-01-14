Франция потребовала от РФ царские долги

RFI: спустя сто лет французы ещё ждут выплат от России по царским займам

400 тыс. французов добиваются от России выплат по облигациям ещё царских времён, общая стоимость которых может достигать € 30 млрд, сообщает RFI. Несмотря на заключённое Россией и Францией соглашение, согласно которому Россия рассчиталась по долгам Российской империи, французские вкладчики не считают вопрос закрытым, ведь Россия «далеко не банкрот».

Как напоминает RFI, ровно 100 лет назад, в январе 1918 года Ленин подписал указ об отказе от выплаты «царских долгов».

«Таким образом, колоссальные суммы, направленные на модернизацию российской экономики во второй половине XIX века так и не были выплачены», — пишет издание.

В результате «сотни тысяч держателей облигаций были разорены». Сто лет спустя их потомки, получившие векселя по наследству, требуют возмещения инвестиций своих предков.

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В 1867 году российские железнодорожные компании начали выпуск государственных облигаций, обеспеченных золотом. «В течение последующих 30 лет французские вкладчики инвестируют в этот проект в общей сложности 15 млрд франков, что эквивалентно €53 млрд в сегодняшней валюте», — отмечается в статье.

«Двоюродный дедушка передал нам в 1974 году папку с множеством документов. Он сказал нам: «Однажды всё это выплатят. И эта прибыль достанется вам», — делится с изданием друг одного из владельцев облигаций Кристиана Ледуайена.

Как передает RFI, сегодня за выплаты по царским облигациям борются около 400 тыс. человек в рамках Международной федеративной ассоциации держателей российских займов.

«Их стоимость была огромной. Говорят, что было выпущено 28 млн бумаг. У нас их примерно миллион из них. Это максимум. Сколько стоит сегодня одна бумага? Мы точно знаем, что стоимость колеблется от €10 тыс. до €30 тыс.», — полагает президент ассоциации Эрик Санитас.

Таким образом, общая сумма выплат должна быть от €10 млрд до €30 млрд «На это нет никакой надежды после заключённого в 1997 году во Франции соглашения, согласно которому Россия выплатила более €330 млн в счёт погашения государственного долга», — отмечает издание. Но французские вкладчики отнюдь не считают вопрос закрытым.

«Россия не объявляла себя банкротом. Она, вообще-то, далека от этого. Государственный долг не имеет срока давности. Она должна платить. Таковы правила игры», — рассуждает г-н Санитас.

Таким образом, один из «величайших финансовых скандалов в истории» продолжает притягивать к себе внимание, заключает издание.