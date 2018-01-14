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Путин сравнил тело Ленина в Мавзолее с мощами святых
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Путин сравнил тело Ленина в Мавзолее с мощами святых 

Рамблер 3 часа назад

Президент России Владимир Путин заявил, что коммунистическая идеология сродни христианству, а советская власть приспособила под свою идеологию то, что человечество давно уже изобрело, дав народу новую религию с Моральным кодексом строителя коммунизма и содержанием тела Ленина в Мавзолее по аналогии с христианской традицией почитания мощей, сообщает ТАСС.

«Может быть я сейчас скажу нечто такое, что кому-то не понравится. Но я скажу то, что я думаю. Во-первых, вера, она всегда нас сопровождала. Она укреплялась, когда стране нашей, народу было особенно тяжело, были совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы. Но одновременно ведь создавали новую религию», — поделился глава государства в беседе с журналистом Андреем Кондрашовым в фильме «Валаам» на телеканале «Россия 1».

Путин также отметил, что «коммунистическая идеология очень сродни христианству», ведь в Священном писании как раз и говорится о свободе, братстве, равенстве и справедливости. «А Кодекс строителя коммунизма? Это сублимация, примитивная выдержка из Библии, ничего нового они там не придумали», — сказал президент, добавив, что это не единственная аналогия, которая напрашивается в таком контексте.

«Смотрите, Ленина положили в Мавзолей. Чем это отличается от мощей святых? Для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят: в христианском мире нет такой традиции, как же нет? На Афон поезжайте, посмотрите. Там мощи святые есть», — отметил Путин.

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