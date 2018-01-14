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Захарова объяснила появление в Сети ее свадебных фотографий
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Захарова рассказала, кто слил фотографии с ее свадьбы 

Газета.Ru 4 часа назад

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, как фотографии с ее свадьбы в 2005 году оказались в интернете. Об этом сообщает телеканал «МИР 24».

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Захарова также рассказала о знакомстве с будущим мужем и обстоятельствах своей свадьбы.

«Мы познакомились буквально за месяц до моего отъезда. У меня уже были на руках все документы. Ко мне приехал будущий муж, сделал мне предложение. Мы расписались. Это было и торжественно, и весело, и очень искренно. Мы это не делали ни для кого — на свадьбе было столько гостей, сколько нужно для свадьбы — ровно два», — сказала Захарова.

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По ее словам, появление в интернете ее свадебных фотографий не было согласовано с ней.

«И фотограф еще был, который зачем-то год назад слил все фотографии. Он это сделал специально. Я нашла его, позвонила и сказала: просто интересно, зачем, мы же заплатили за эти фотографии, это моя собственность. Он сказал гениальную вещь: все тебя видят официальную, на фоне каких-то эмблем, за трибуной, а мне так хотелось, чтобы тебя и такую увидели. Я сказала, спасибо, но в следующий раз спрашивай», — отметила она.

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