Порошенко заподозрили в госизмене за «обещания» РФ

В Раде заподозрили Порошенко в госизмене после «обещания» не вредить России

Депутат Верховной рады Виталий Куприй намерен направить запрос в СБУ по факту "государственной измены" президента Украины Петра Порошенко. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Ранее оппозиционный грузинский телеканал "Рустави-2" опубликовал заявление Порошенко, которое, как утверждается, было написано им в 2007 году после того, как его не пустили в Россию. В обязательстве на имя директора ФСБ украинский лидер обещает на заниматься антироссийской деятельностью и неукоснительно соблюдать действующее законодательство.

"Я считаю, что общество должно быть уверено в идентичности почерка Порошенко с просьбой к директору ФСБ пустить его в Россию в 2007 году. Также следствие должно выяснить насколько часто и через какие пункты пропуска госграницы Порошенко наведывался в Россию, с какой целью, с кем имел контакты", — написал нардеп, отметив, что собирается подать запрос в понедельник и опубликовать ответ СБУ в феврале.

Кроме того, Куприй заявил о необходимости выяснить в каких отношениях состоял старший сын Порошенко Алексей с своей женой Юлией до 2007 года. Депутат уверен, что если молодые люди были знакомы, то это является доказательством подлинности записки Порошенко.

Сам Алексей Порошенко заявил, что познакомился с будущей супругой в 2011 году во время обучения во Франции. При этом украинские СМИ ранее сообщали, что будущая жена Порошенко-младшего и ее родители жили в Санкт-Петербурге.