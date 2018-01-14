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«Подделка!»: Киев прокомментировал обещание Порошенко по РФ
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В Киеве назвали обязательство Порошенко не вредить России «фейком» 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: аккаунт Петра Порошенко в Twitter

Администрация украинского президента назвала подделкой документы, в которых якобы Петр Порошенко обещает российской Федеральной службе безопасности не действовать против российских интересов и сообщает, что занимается привлечением инвестиций "в интересах России".

Ранее в СМИ были опубликованы копии обращений, якобы написанных Порошенко в 2007 году в ФСБ России после отказа в пересечении границы. Составитель первого документа пишет, что он один из основателей Партии регионов и занимается привлечением крупных инвестиций "в интересах России". Второй документ от имени Порошенко содержит обязательство во время пребывания в России соблюдать ее законы и "не принимать участия в деятельности, направленной против интересов России". Кроме того, из заявлений следовало, что родители жены старшего сына Порошенко живут в Петербурге.

"Обнародованные так называемые "документы" от имени Петра Порошенко являются низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным телекомпании "Рустави-2" спецслужбой России", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте президента Украины.

"Алексей Порошенко женился в Киеве в сентябре 2013 года, поэтому у старшего сына Петра Порошенко в 2007 году не было жены", — добавляет пресс-служба.

Она также призвала СМИ не распространять ложную информацию, а от некоторых изданий ждет публичных извинений.

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