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Клинцевич о выборах в Чехии: Процесс не остановить
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Клинцевич прокомментировал результаты первого тура выборов в Чехии 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Первый замглавы оборонного комитета российского Совета Федерации Франц Клинцевич, комментируя результаты первого тура президентских выборов в Чехии, где лидирует поддерживающий дружеские отношения с Москвой президент Милош Земан, отметил, что говорить о какой-либо коррекции отношений между Евросоюзом и Россией преждевременно.

В Чехии в пятницу и субботу состоялся первый тур выборов президента. Победу одержал Земан с 38,58% голосов, второе место занял экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош с 26,59% голосов. Остальные претенденты на Пражский град получили от 0,5% до 10% голосов. Земан и Драгош вышли во второй тур выборов, который состоится 26-27 января.

Соперник Земана по второму туру, Драгош, постоянно акцентирует в своих выступлениях внимание на дружбе действующего президента с Москвой и Пекином, а также на его евроскептицизме и беспощадной критике Брюсселя, вопреки декларируемой евроатлантической ориентации республики.

"Не буду гадать, чем закончатся президентские выборы в Чехии — сегодня проходит только первый тур. В любом случае о какой-то серьезной коррекции отношений между ЕС и Россией говорить, конечно, преждевременно", — написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

Он отметил, что "все это в определенной степени напоминает тектонические природные сдвиги, вроде ничего не меняется, но процесс идет".

"И в конце концов не имеет значения, кто победит на президентских выборах в Чехии. Процесс не остановить", — заключил Клинцевич.

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