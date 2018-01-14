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Клинцевич высмеял украинского генерала
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Клинцевича рассмешил испугавшийся российской техники украинский генерал 

Российская Газета 16 часов назад
Фото: РИА Новости

Первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич поиронизировал над словами украинского генерала Игоря Романенко, увидевшего угрозу в военной технике из Крыма.

"Что, называется, лучше молчать, чем говорить. Может, тогда и за умного сойдешь", — написал сенатор на своей странице в Facebook.

Напомним, бывший замначальника генштаба Украины Романенко в интервью одному из местных СМИ заявил, что передаваемую Россией военную технику нужно проверить на "подрывные устройства", которые могут быть заварены в корпуса.

>> Почему Украина не хочет забирать из Крыма свои корабли

Клинцевич отметил, что проверять проверять наличие в головах нынешних и бывших киевских руководителей "скрытых подрывных устройств" нет никакого смысла, поскольку "они уже давно сработали". Напомним, о решении передать Киеву военную технику, оставленную в свое время украинскими вооруженными силами в Крыму, 11 января заявил президент РФ Владимир Путин.

"Готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику", — заявил президент, уточнив, что все это вооружение находится в том же "плачевном состоянии", в каком было и до возвращения Крыма в состав России. "Но это уже не наше дело", — констатировал Путин.

Параметры возвращения кораблей и военной техники из Крыма на Украину будут ясны после контактов военных и дипломатов, а также реакции Киева, сообщили позже в Кремле.

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