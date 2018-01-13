Россия обвинила британские СМИ в госзаказе

Guardian: Россия обвинила британские СМИ в получении госзаказа на создание негативного фона для ЧМ-2018

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обвинила британские СМИ в том, что те получили «государственный заказ» на запуск медийной кампании по созданию негативного фона для чемпионата мира по футболу 2018 года в России, сообщает The Guardian. По её словам, были разработаны тезисы, которые затем предложили средствам массовой информации Великобритании для использования в материалах.

Россия обвинила британские СМИ в получении госзаказа на создание негативного фона в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает The Guardian. С этими обвинениями выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Нам стало известно, что журналисты Великобритании, причём это не одно СМИ, а целый ряд, получили в прямом смысле государственный заказ на запуск медийной кампании по созданию негативного фона для проведения чемпионата мира по футболу в России», — заявила она.

По её словам, сюжеты, темы, заходы были также проработаны. Кроме того, для британских журналистов даже были созданы тезисы для использования в материалах.

«Были разработаны тезисы, которые были предложены СМИ Великобритании для использования в материалах. Из этих тезисов и сюжетов я могу озвучить такие: якобы отсутствие в России необходимой инфраструктуры и условий для проведения чемпионата, агрессивность российских болельщиков, непрофессионализм местных правоохранительных органов, неспособность гарантировать безопасность иностранных туристов», — отметила она.

«Вся эта история будет активно разыгрываться в преддверии проведения чемпионата мира в России в западных СМИ», — добавила Захарова.

Между тем, как отмечает The Guardian, в организации предстоящего футбольного турнира принимал участие Виталий Мутко, который до недавнего времени возглавлял оргкомитет ЧМ-2018, однако покинул этот пост после серии опубликованных докладов. В этих докладах утверждалось, что в России существует программа систематического употребления допинга среди спортсменов.

Ещё одной «пиар-катастрофой» для России стало заявление инспектора Российского футбольного союза и бывшего футболиста Алексея Смертина о том, что на чемпионате болельщикам будет позволено размахивать радужными флагами ЛГБТ-движения, однако фанатам не следует продвигать однополые отношения среди несовершеннолетних.

При этом, как утверждает издание, Россия ведёт свою собственную пропагандистскую войну с тех пор, как в июле 2016 года появился доклад канадского юриста Ричарда Макларена, который обнаружил сговор между правительством, спецслужбами и спортивным руководством с целью скрыть масштабное применение допинга в подавляющем большинстве зимних и летних видов спорта.

В завершение издание напоминает, что ЧМ-2018 стартует в России 14 июня матчем на стадионе «Лужники» между российской сборной и Саудовской Аравией.