Соперничество Грудинина с Жириновским набирает обороты

Регистрация главы Совхоза имени Ленина кандидатом в президенты абсолютно законна, сообщили в ЦИК. Ранее стало известно, что у него было несколько иностранных счетов

Центризбирком 12 января зарегистрировал Павла Грудинина. Поскольку он идет от партии, ему не потребовалось собирать подписи в поддержку. Во время заседания, стало известно, что у кандидата было пять счетов в австрийском банке, и на одном из них на 1 декабря было около 14 млн рублей.

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На это сразу же отреагировал соперник Грудинина на выборах Владимир Жириновский. Он подсчитал, что на австрийских счетах его оппонента лежит 5 млрд рублей.

«Коммунисты окончательно повернулись в сторону капитализма. Они ведут на выборы своего кандидата-миллиардера», — добавил лидер либерал-демократов.

Сам Павел Грудинин позже заявил журналистам, что не знал об этом счете.

Павел Грудинин, генеральный директор Совхоза имени Ленина:

«Есть определенные банковские системы, а там есть транзитные счета, о которых я даже не знал. И когда банк нам сообщил о всех закрытиях счетов, вдруг выяснилось, что есть еще один транзитный счет, о котором я никогда и не слыхивал. Поэтому этот банк сработал очень хорошо, сообщил о том, что есть транзитный счет. И на всякий случай, хотя там ни одной моей подписи не было, он тоже был закрыт. Это ошибка банка, а не ошибка кандидата».

Позже в Центризбиркоме заявили, что иностранные счета были действующими на момент выдвижения Грудинина. Но на момент регистрации все счета закрыты, как и требуется по закону. Что такое транзитный счет и как быстро можно прекратить отношения с зарубежными банками?

Станислав Машагин генеральный директор инвесткомпании «ВОЛГА Капитал»:

«Транзит, значит, открывается в паре с основным счетом. В частности, для проведения операции валютного контроля. Для того чтобы посадить пришедшую или уходящую сумму на какой-то счет, провести все процедуры и, собственно, ее выпустить. Такой промежуточный счет, который открывается внутри банка, но напрямую владелец счета им распоряжаться не может. Здесь можно только гадать, какого вида это был транзитный счет, может быть, это техническая ошибка действительно. Незакрытый транзитный счет при закрытом основном счете, хотя я в этом, в общем-то, крайне сомневаюсь, полагая, что это все-таки, скорее, для прессы сообщение. На самом деле что-то всегда можно не уследить и не доделать. Может быть, там действительно что-то недооформлено было, поэтому я не думаю, что здесь имел место какой-то криминал — может, просто не успели и не сделали это в обозначенный срок. На мой взгляд, абсолютно нереально закрыть за месяц счета. Тем более, в другой стране. Во-первых, потому что зачастую эти операции требуют личного присутствия, либо человек должен сделать доверенность, пойти к нотариусу, нужно ее перевести, отправить, написать заявление, и чтобы банк его обработал. Все это, тем более с учетом праздников, было очень трудоемко и маловероятно успеть».

Ранее стало известно, что Павел Грудинин встретил Новый год в Германии. Сам он объяснял это тем, что тур был куплен за четыре месяца, когда еще никто не думал, что он будет выдвигаться.

После сообщений об иностранных счетах, в СМИ появилось мнение, что бизнесмен ездил в Европу как раз для того, чтобы их закрыть. Можно ли назвать все это мощным оружием против Грудинина в руках его политических оппонентов?

Аббас Галлямов, политтехнолог:

«Эта информация о заграничных счетах не укрепляет позиций Грудинина. Его коммунистический избиратель к таким вещам достаточно чувствителен и, конечно, он не будет в восторге от того, что у кандидата, оказывается, есть счета за границей. С другой стороны сказать, что это компромат, который убьет Грудинина и нокаутирует его наповал, этого не будет, конечно, тоже. Все-таки человек занимается бизнесом, и иметь счета достаточно естественно. К тому же обвинений в адрес российских политиков о том, что у них счета за границей и так далее, наш избиратель слышал достаточно, и у него есть, в общем-то, убеждения, что все они такие — одним миром мазаные. Соответственно, раз они все такие, этот фактор российский избиратель зачастую выводит за скобки и говорит: да, они все такие, надо посмотреть, кто не только ворует, но хотя бы хоть чуть-чуть дело делает. Грудинин — человек, за плечами которого есть определенный успех, есть конкретное дело, он, в принципе, отобьет эту атаку».

Также в ЦИК сообщили, что Павел Грудинин избавился от иностранных ценных бумаг, стоимостью в 7,5 млард рублей. Гендиректор и совладелец Совхоза имени Ленина подал документы для выдвижения 28 декабря.

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Однако в них не было данных об иностранных счетах. Они появились лишь 9 января, когда Грудинин уже подал документы для регистрации, уточнив сведения о своих доходах и имуществе.