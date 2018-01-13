В РФ ответили на предложение вернуть Крым Украине

В Крыму ответили на предложение Гройсмана «вернуть» полуостров Украине

Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в интервью RT ответил на предложение премьер-министра Украины Владимира Гройсмана "вернуть" Крым вместе с военной техникой, оставшейся на полуострове.

"Украинскому премьеру, вероятно, нужно сходить и провериться, нормальный он человек или нет. На сегодняшний день, на мой взгляд, на Украине собрались Гройсман и иже с ним люди, которые должны находиться в психбольнице", — заявил Гемпель.

По его словам, нынешняя киевская власть не может "выстраивать диалог" и не понимает, что "Крым вошел в состав России и назад никогда не вернется".

"Это решение самих граждан, которые проживают на территории полуострова. Обратной дороги быть не может", — подчеркнул парламентарий.

Гемпель добавил, что российская сторона готова к диалогу с Украиной и хочет "выстраивать партнерские и дружеские отношения с сопредельным государством". Однако положительной динамики со стороны Киева в этом вопросе не наблюдается.

"Сказанное Гройсманом — тупиковый разговор. Думаю, они сегодня еще не созрели до того уровня, на котором говорят российские политики", — заключил Гемпель.

Ранее украинский премьер Владимир Гройсман ответил на предложение президента России Владимира Путина вернуть Киеву военные корабли и авиатехнику из Крыма. По его словам, Украина готова принять не только флот и самолеты, но и сам полуостров "в ближайшее время".

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Полуостров вошел в состав Российской Федерации после референдума 2014 года. В ходе плебисцита 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине, который произошел в феврале 2014 года.

Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва не раз заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за то, чтобы полуостров вернулся в состав России. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".