В Крыму ответили Гройсману

В Крыму прокомментировали предложение премьер-министра Украины Владимира Гройсмана передать Киеву Крым вместе с оставшейся там военной техникой.

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Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в комментарии RT усомнился в психическом здоровье украинского премьера.

«Украинскому премьеру, вероятно, нужно сходить и провериться, нормальный он человек или нет. На сегодняшний день, на мой взгляд, на Украине собрались Гройсман и иже с ним люди, которые должны находиться в психбольнице», — сказал Гемпель.

Собеседник издания напомнил, что Крым давно стал частью России и обратно не вернется.

Гемпель также заметил, что уровень украинских политиков пока недотягивает до российских.

Россия пытается наладить диалог с Украиной, но ответных шагов не видит, подчеркнул Гемпель.