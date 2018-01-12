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В Крыму ответили Гройсману
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В Крыму ответили Гройсману 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости

В Крыму прокомментировали предложение премьер-министра Украины Владимира Гройсмана передать Киеву Крым вместе с оставшейся там военной техникой.

>> Гройсман предложил РФ вместе с флотом вернуть Крым

Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в комментарии RT усомнился в психическом здоровье украинского премьера.

«Украинскому премьеру, вероятно, нужно сходить и провериться, нормальный он человек или нет. На сегодняшний день, на мой взгляд, на Украине собрались Гройсман и иже с ним люди, которые должны находиться в психбольнице», — сказал Гемпель.

Собеседник издания напомнил, что Крым давно стал частью России и обратно не вернется.

Гемпель также заметил, что уровень украинских политиков пока недотягивает до российских.

Россия пытается наладить диалог с Украиной, но ответных шагов не видит, подчеркнул Гемпель.

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