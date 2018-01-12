ЦИК рассказал о зарубежных счетах Грудинина

В ЦИК рассказали о зарубежных счетах Грудинина

>> Почему «20 шагов Павла Грудинина» обречены на провал "На момент регистрации таких счётов у него нет, соответствующее уведомление Павел Николаевич Грудинин в Центральную избирательную комиссию подал. Зарубежные счета у него были на момент выдвижения, это разрешено законом. Но к моменту регистрации, соответственно, эти счета должны быть закрыты", — сообщил Шевченко журналистам.

Избирательное законодательство требует от кандидатов на выборах ещё до подачи документов на регистрацию закрыть иностранные счета и вклады, если они есть.