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ЦИК рассказал о зарубежных счетах Грудинина
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В ЦИК рассказали о зарубежных счетах Грудинина 

РИА Новости 12 января 2018
Фото: РИА Новости
Иностранные счета у кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина, официально зарегистрированного ЦИК в пятницу, были на момент выдвижения, но к моменту регистрации таких счётов у него нет, сообщил член ЦИК России Евгений Шевченко.
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"На момент регистрации таких счётов у него нет, соответствующее уведомление Павел Николаевич Грудинин в Центральную избирательную комиссию подал. Зарубежные счета у него были на момент выдвижения, это разрешено законом. Но к моменту регистрации, соответственно, эти счета должны быть закрыты", — сообщил Шевченко журналистам.
Избирательное законодательство требует от кандидатов на выборах ещё до подачи документов на регистрацию закрыть иностранные счета и вклады, если они есть.
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